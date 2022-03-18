Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2022 19:02

Американский стартап с русскими корнями Buyk объявил себя банкротом и закрывает бизнес

Американский сервис по экспресс-доставке продуктов Buyk Corp. подал документы на банкротство и объявил о прекращении деятельности ввиду трудностей с привлечением финансирования на фоне ограничений на движение капитала из России, сообщает агентство Bloomberg.

Стартап был основан в прошлом году Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. В России они основали сервис по доставке продуктов "Самокат", доля в котором принадлежит Сберу.

Бизнесмены обратились в суд с просьбой начать процедуру банкротства "ввиду невозможности инвесторов дальше финансировать текущие операции", говорится в направленных суду документах.

Главный исполнительный директор Джеймс Уокер сообщил, что компания пыталась найти покупателя на свой бизнес, но безуспешно. "Мы тщательно исследовали все возможные опции и партнерства с целью реструктуризации Buyk и сохранения бизнеса, но война на Украине и последовавшие ограничения на фондирование, к сожалению, сделали продолжение операций невозможным", - сказал он.

Компания прекратила деятельность и планирует распродать свои запасы.

Объем активов Buyk составляет около $10 млн, примерно в такую же сумму оценены обязательства. Фирма договорилась о кредите в размере $6,5 млн для покрытия расходов во время процедуры банкротства, $5 млн из этой суммы зарезервированы на выплаты курьерам и другим сотрудникам. Практически весь штат компании, около 900 человек, был отправлен в бессрочный отпуск.

По данным PitchBook, за все время существования Buyk привлекла финансирование на сумму $46 млн, инвесторами выступили такие компании, как CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius. Компании принадлежат 38 дарксторов в США, большая часть из них расположена в Нью-Йорке. В этом году Buyk начала осуществлять доставку в Чикаго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az