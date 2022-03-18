«Движение карабахских армян» призывает армян в Карабахе избавиться от «наследия сепаратизма» и начать интеграцию в общество Азербайджана - заявление

17 марта состоялось заседание общественного «Движения карабахских армян», по итогам которого они выступили с заявлением в адрес армян, проживающих в нагорной части Карабаха.

«Уважаемые карабахские армяне. К вам обращается группа армян, предки которых родились в Карабахе. К сожалению, во всем мире мы видим периодически происходят противостоянии между странами, вспыхивают военные действия, гибнет мирное население, имеют место разрушения, потоки беженцев. К большому сожалению, эти процессы коснулись и постсоветские республики, в том числе, противостояние между Арменией и Азербайджаном... Дорогие карабахские армяне, как ни вам об этом знать. Мы считаем, что одна из главных причин остающихся проблем во взаимоотношениях между двумя народами является слабая работа народной дипломатии среди карабахских армян или вообще отсутствие таковой», - отмечается в тексте заявления, которое поступило в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В заявлении также подчеркивается, что главными виновниками провала народной дипломатии среди карабахских армян являются руководители незаконного самопровозглашенного режима, «которые не видят и не хотят видеть новой реальности».

«У них на уме одна мифическая «независимость Карабаха». При этом они не считаются с мнением карабахских армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана и за пределами. Можно ли строить нормальную жизнь, находясь в полной экономической и политической изоляции? Карабахским армянам нужны новые управленцы, которые смогут наладить нормальные и рабочие отношения с официальными властями Азербайджана, с азербайджанским народом, с карабахскими азербайджанцами. Дорогие карабахские армяне, ваше будущее и будущее следующих поколений зависит от вас, от того насколько будет правильным ваш выбор: или дальше слушать нынешних «руководителей так называемой республики» и идти на конфронтацию с официальными властями Азербайджана, как, в целом, с азербайджанским народом, или же избавиться от мрачного наследия сепаратизма, прислушиваться к мудрым политикам, общественным деятелям и идти по пути реинтеграции в азербайджанское общество. Уверен, вместе с вами мы сможем, путем народной дипломатии наладить отношения с азербайджанской стороной, совместно решить экономические, социальные проблемы региона. В первую очередь, обеспечить безопасность карабахских армян, достойное проживание в этом регионе вместе с азербайджанским народом».

Под заявлением подписались руководители и активисты общественного "Движения карабахских армян" Артур Агаджанов, Карина Ерицян, Лева Яхшибеков и другие.

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