Валютные резервы Азербайджана в январе-феврале выросли почти на $200 млн - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-феврале 2022 года увеличились на 0,4% – до $53,4 млрд, сообщает Центробанк.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями, в том числе, на нефтегазовом рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $96 за баррель, что на 35% выше, чем годом ранее.
«За 2 месяца текущего года валютные резервы выросли на $195 млн или на 0,4% и составляют $53,4 млрд. В случае сохранения текущих тенденций в 2022 году профицит платежного баланса, с большой вероятностью, будет на двузначном уровне. Это также обеспечит сбалансированность валютного рынка», - подчеркивается в заявлении ЦБА.
ЦБ отмечает, что в январе-феврале 2022 года резервы банка увеличились на 1,2% и приближаются к отметке $7,2 млрд.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжался в 2018-2021гг.
А.Азизов
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