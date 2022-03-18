Азербайджан в январе-феврале увеличил импорт продовольствия в 1,5 раза

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-феврале 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,6% - до $337 млн 757,47 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 150 тыс. 597,5 тонн (рост в 6,8 раза) на $51 млн 953,31 тыс., плодоовощную продукцию - 84 тыс.745,21 тонна (рост на 2,7%) на сумму $48 млн 710,14 тыс., мясо - 7 тыс. 185,04 тонны (рост на 18,9%) на сумму $12 млн 131,58 тыс., масла растительного и животного происхождения – 31 тыс. 956,86 тонн (рост на 58,2%) на $49 млн 461,57 тыс.
Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 2 тыс. 726,45 т (рост на 40,7%) на $14 млн 723,26 тыс.
В целом, на продовольствие пришлось 17,12% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.
Н.Аббасова
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