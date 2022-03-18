AZAL в апреле начнет выполнять прямые рейсы из Баку в Ташкент

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) со 2 апреля начнет выполнять рейсы по маршруту Баку-Ташкент-Баку.

«Полеты будут выполняться один раз в неделю - по субботам, с 4 мая - два раза в неделю: по средам и субботам», - сообщает авиаперевозчик.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Н.Аббасова