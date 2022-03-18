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ТЭК 18.03.2022 15:42

Газпром может приостановить поставки газа в Молдавию с 1 мая

Правительство Молдавии допускает, что "Газпром"с 1 мая может приостановить поставки газа в страну, сообщил вице-премьер Андрей Спыну в эфире местного телеканала TV8.

Причина заключается в том, что страна может не успеть провести аудит по долгу "Молдовагаза" до 1 мая.

По мнению Спыну, возможны несколько сценариев. "Первый, что этот срок (для проведения аудита и начала выплаты задолженностей - ИФ) продлевается, например, на 10 месяцев. Второй сценарий, что "Газпром" решает не поставлять газ в Молдавию, и тогда мы будем приобретать его на рынке", - отметил Спыну.

Во втором случае, по его словам, у Молдавии будет альтернатива.

"У нас всегда были контр-оферты, и мы готовы. Мы сейчас увеличиваем способности Energocom (молдавское энергетическое госпредприятие - ИФ). Команда экспертов работает с Energocom несколько недель, в том числе над проектом, (состоящем в том - ИФ) чтобы у него было достаточно финансовых ресурсов для хранения газа или его срочной закупки", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что на следующей неделе правительство даст заключение на законопроект, который вводит обязательства по наличию запасов газа. Объемы, отметил Спыну, будут зависеть от рыночных цен.

В октябре 2021 года Молдавия и "Газпром" подписали специальный протокол. В одном из его пунктов было указано, что стороны заключат до 1 мая 2022 года договор о выплате долга "Молдовагаза" "Газпрому", но прежде страна должна провести аудит этого долга.

По данным концерна, предприятие должно свыше $700 млн. Однако правительство Молдавии считает, что для выяснения точной суммы нужен независимый аудит.

В конце января власти республики объявили тендер на проведение аудита, однако на него никто не откликнулся. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица затем сообщала, что правительство пытается заключить прямой контракт с аудиторами.

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