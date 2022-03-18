Цены на нефть ослабили рост

Нефтяные котировки демонстрируют умеренный рост в пятницу после резкого подъема по итогам предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 увеличились в цене на $0,74 (0,69%) - до $107,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,02 (0,99%) - до $104 за баррель.

В четверг Brent подскочила в цене на 8,8%, WTI - на 8,4% на опасениях резкого сокращения нефтедобычи в России, которое, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), может составить 3 млн баррелей в сутки.

Утрата российского нефтеэкспорта, скорее всего, будет долгосрочной, а возможностей компенсировать сокращение поставок не так много, отметила аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

Также поддержку нефти оказывает отсутствие заметного прогресса в переговорах между РФ и Украиной.

"Я по-прежнему ожидаю большей волатильности. Неопределенности на рынке все еще много", - сказал в этой связи старший экономист Westpac Джастин Смирк.