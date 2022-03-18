Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в рамках визита в Германию встретился с главой Департамента МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Лютенбергом и советником федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Кристианом Аулбахом.

«Стороны обсудили развитие двусторонних экономических отношений, активное участие Германии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, а также возможности углубления сотрудничества в области энергетики», - сообщили в МИД Азербайджана.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, включая вопросы региональной и международной безопасности, а также ситуацию в Украине.

Э.Шафиев