Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в рамках визита в Германию встретился с главой Департамента МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Лютенбергом и советником федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Кристианом Аулбахом.
«Стороны обсудили развитие двусторонних экономических отношений, активное участие Германии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, а также возможности углубления сотрудничества в области энергетики», - сообщили в МИД Азербайджана.
Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, включая вопросы региональной и международной безопасности, а также ситуацию в Украине.
Э.Шафиев
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