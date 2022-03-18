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Макроэкономика 18.03.2022 15:50

ЦБ Азербайджане не исключает дальнейшего ужесточения монетарной политики в условиях сохранения давления на инфляцию

Центробанк Азербайджана отмечает сложности с прогнозированием инфляции в условиях высоких внешних геополитических и геоэкономических рисков, не исключает ужесточения монетарной политики в последующие месяцы.

«Глобальная экономика находится под давлением геополитических и геоэкономических рисков. Высокая геополитическая (внешняя – ИФ) неопределенность создает сложности с прогнозированием инфляции. При этом новые условия, связанные с геополитическими и геоэкономическими рисками, требуют пересмотра оценки их влияния на инфляцию. Начиная с конца февраля наблюдается резкий рост цен на сырьевых биржах, которая приводит к усилению инфляционных тенденций в основных странах-партнерах Азербайджана. С одной стороны, существенное удешевление национальной валюты в ряде стран-партнерах (торговых) приводит к ограничению импортной инфляции из этих стран в Азербайджан. Кроме этого, рост цен на основные экспортные товары Азербайджана (нефть и газ – ИФ) обеспечивает устойчивость национальной валюты Азербайджана», - подчеркивает ЦБ.

По данным Центробанка, в феврале 2022 года инфляция в Азербайджане составила 1,1%, по сравнению с февралем прошлого года цены выросли на 11,9%, что связано с влиянием импортной инфляции. При этом сохраняется высокий уровень продовольственной инфляции – 17,2% за год, что обусловлено влиянием роста цен на продовольствие на мировых рынках. В частности, в январе-феврале 2022 года по данным FAO цены на продтовары выросли в мире на 5,2%, за последний год – на 20,7%.

ЦБ подчеркивает, что согласно опросу, проведенного среди домашних хозяйств в Азербайджане, свыше 24% из них ожидают ускорения темпа инфляции в стране.

При этом ЦБ не исключает принятие в последующие месяцы 2022 года решений, направленных на ужесточение монетарной политики в условиях усиления давления на инфляцию. Кроме этого, правительство и ЦБА планируют принять ряд антиинфляционных мер.

Центробанк также отмечает позитивную динамику макроэкономических показателей Азербайджана в январе-феврале текущего года: ВВП вырос на 6,7%, в том числе ненефтяной сектор на 10,1%, ненефтяное промпроизводство выросло на 19,8%, АПК – на 3,1%, строительство – на 6,5%, розничный товарооборот – на 3%, платные услуги населению – на 5%. «Инвестиции за 2 месяца хоть и имеют негативную динамику (спад на 2,1%), но при этом ненефтяные инвестиции выросли на 12,1%. По итогам 2022 года мы ожидаем восстановление инвестиционного спроса, прежде всего, за счет госинвестиций», - подчеркивает ЦБА.

По данным банка, в январе-феврале кредитный портфель банков вырос на 2,8%, вклады населения в манатах – на 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%. Министерство экономики на текущий год прогнозирует инфляцию на уровне 4%. Однако, согласно базовым оценкам ЦБА, озвученным в январе текущего года, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году будет на уровне 6,6%-7,1%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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