Дипломатам и госслужащим Белоруссии и РФ запретили вход в Европарламент

Российские и белорусские дипломаты и госслужащие больше не смогут входить в здания Европарламента, заявила в пятницу председатель Европарламента Роберта Метсола.

"С сегодняшнего дня дипломатическим и государственным служащим России и Белоруссии запрещается входить в здания Европейского парламента. В Доме демократии нет места тем, кто хочет подорвать дипломатический порядок", - отмечается в ее заявлении, опубликованном в твиттере.