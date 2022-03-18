Buta Airways с 5 апреля начинает выполнение рейсов Баку-Актау-Баку

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 5 апреля начинает полеты между Баку и Актау.

"Рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев будут выполняться 3 раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Продажа билетов на эти рейсы открыта на официальном сайте Buta Airways (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"). Также билеты доступны в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер").

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

К перевозке будут приниматься категории пассажиров, имеющих разрешение на перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Казахстан, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Гражданам Азербайджана при вылете из Казахстана на Родину необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Гражданам Казахстана при въезде на территорию Азербайджана необходимо предоставить действующий документ о проведенном полном курсе вакцинации от COVID-19, а также пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Пассажирам, путешествующим из Казахстана, на справке об отрицательном результате ПЦР-тестирования рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.

Э.Шафиев