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Дальнее зарубежье 18.03.2022 17:55

ЕС продолжит убеждать Китай солидаризоваться с санкциями против России - представитель Борреля

ЕС разделяет с США обеспокоенность тем, что не все страны следуют антироссийским санкциям или пытаются их обойти, и будет убеждать эти государства, особенно Китай, присоединиться к мерам Евросоюза, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это послание, которое мы уже направляли, которое продолжаем направлять и будем продолжать направлять Китаю. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель) сделал это в очень ясной форме", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что Евросоюз будет продолжать эту линию на саммите ЕС-Китай, который запланирован на 1 апреля.

Отвечая на вопрос о намерении президента США Джо Байдена в телефонном разговоре в пятницу с председателем КНР Си Цзиньпином повлиять на позицию Китая, Массрали отметила: "Для нас то, что президент Соединенных Штатов и председатель Китая общаются, очень важно. (...) И очевидно, что для нас также очень важно, чтобы эта линия связи сохранялась. Она имеет жизненное значение в нынешних обстоятельствах".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, КИТАЙ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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