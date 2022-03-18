ЕС продолжит убеждать Китай солидаризоваться с санкциями против России - представитель Борреля

ЕС разделяет с США обеспокоенность тем, что не все страны следуют антироссийским санкциям или пытаются их обойти, и будет убеждать эти государства, особенно Китай, присоединиться к мерам Евросоюза, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это послание, которое мы уже направляли, которое продолжаем направлять и будем продолжать направлять Китаю. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель) сделал это в очень ясной форме", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что Евросоюз будет продолжать эту линию на саммите ЕС-Китай, который запланирован на 1 апреля.

Отвечая на вопрос о намерении президента США Джо Байдена в телефонном разговоре в пятницу с председателем КНР Си Цзиньпином повлиять на позицию Китая, Массрали отметила: "Для нас то, что президент Соединенных Штатов и председатель Китая общаются, очень важно. (...) И очевидно, что для нас также очень важно, чтобы эта линия связи сохранялась. Она имеет жизненное значение в нынешних обстоятельствах".