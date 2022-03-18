Глава МИД ФРГ считает нужным подумать о нефтяном эмбарго против РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что Берлину следует рассмотреть введение нефтяного эмбарго против России из-за ситуации на Украине, передает Associated Press (AP).

"Бербок заявила, что ее стране следовало бы подумать об эмбарго на российскую нефть в связи с российским вторжением на Украину", - пишет агентство.

Бербок также отметила растущее влияние Китая на сферу энергетики в Африке и Азии.