Глава МИД ФРГ считает нужным подумать о нефтяном эмбарго против РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что Берлину следует рассмотреть введение нефтяного эмбарго против России из-за ситуации на Украине, передает Associated Press (AP).
"Бербок заявила, что ее стране следовало бы подумать об эмбарго на российскую нефть в связи с российским вторжением на Украину", - пишет агентство.
Бербок также отметила растущее влияние Китая на сферу энергетики в Африке и Азии.
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