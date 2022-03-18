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ТЭК 18.03.2022 18:34

Глава МИД ФРГ считает нужным подумать о нефтяном эмбарго против РФ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что Берлину следует рассмотреть введение нефтяного эмбарго против России из-за ситуации на Украине, передает Associated Press (AP).

"Бербок заявила, что ее стране следовало бы подумать об эмбарго на российскую нефть в связи с российским вторжением на Украину", - пишет агентство.

Бербок также отметила растущее влияние Китая на сферу энергетики в Африке и Азии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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