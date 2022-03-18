Песков: трансляция выступления Путина на концерте "Крымская весна" была прервана из-за технического сбоя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему выступление Владимира Путина на концерте "Крымская весна" в Лужниках в пятницу вечером неожиданно оборвалось. "Это было вызвано техническим сбоем на сервере", - сказал Песков "Интерфаксу". Он пообещал, что "буквально через минуту полное выступление президента будет повторено". Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) в этот момент уже показывал вновь выступление президента РФ.

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