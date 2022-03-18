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СНГ 18.03.2022 18:37

Песков: трансляция выступления Путина на концерте "Крымская весна" была прервана из-за технического сбоя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему выступление Владимира Путина на концерте "Крымская весна" в Лужниках в пятницу вечером неожиданно оборвалось.

"Это было вызвано техническим сбоем на сервере", - сказал Песков "Интерфаксу".

Он пообещал, что "буквально через минуту полное выступление президента будет повторено". Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) в этот момент уже показывал вновь выступление президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЫСТУПЛЕНИЕ, ТРАНСЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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