В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 112 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791,288 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 99 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 6 человек (накануне - 8). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 647 человек.
От COVID-19 вылечились 780,536 тыс. (+234 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 105 человек.
За сутки медики провели 5 153 теста на коронавирус против 5 677 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 656,940 тыс. тестов на COVID-19.
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