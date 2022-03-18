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Дальнее зарубежье 18.03.2022 19:00

Председатель КНР заявил Байдену, что конфликты между государствами не отвечают чьим-либо интересам - СМИ

Страны не должны доводить свои отношения до состояния войны, и конфликты не могут принести выгоду кому-либо, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Страны не должны доходить до такого состояния, чтобы встречаться на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают чьим-либо интересам. Мир и безопасность - это то, что международному сообществу следует ценить более всего", - приводит слова председателя КНР телеканал CGTN.

"Украинский кризис - это не то, что мы хотели бы видеть", - приводит в свою очередь его слова издание South China Morning Post (SCMP).

По словам председателя КНР, Китай и США как постоянные члены СБ ООН и две ведущие экономики мира не только должны развивать свои отношения в правильном ключе, но и брать на себя ответственность за выполнение международных обязательств и обеспечение стабильности в мире.

Китайские СМИ отмечают, что Си Цзиньпин и Байден также обсудили состояние американо-китайских отношений и ряд вопросов, вызывающих взаимную обеспокоенность сторон.

SCMP напоминает, что разговор лидеров КНР и США в пятницу стал первым с ноября прошлого года, когда прошел виртуальный саммит двух стран.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что президент США Джо Байден в разговоре с Си Цзиньпином призовет его оказать воздействие на российское руководство для решения ситуации на Украине.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОНФЛИКТЫ, ПОЗИЦИЯ


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