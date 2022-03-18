Отстранение российских и белорусских паралимпийцев от игр в Пекине стало "верхом цинизма", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине", - сказал он в видеообращении к участникам зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

По словам Путина, "пострадали не просто ни в чём не повинные атлеты, а именно паралимпийцы - люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы".

"Россия, для которой верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой, не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника", - подчеркнул он.

Путин заявил, что российские паралимпийцы очень долго и упорно к нему готовились к играм в Пекине.

"И мы решили организовать свои соревнования, открытые, для паралимпийцев из разных стран мира, для признанных лидеров и дебютантов, для всех, кому по-настоящему дорог спорт и его ценности", - сказал он в связи с этим.