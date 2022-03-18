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Дальнее зарубежье 18.03.2022 20:38

Суд в Украине разрешил арест Медведчука, его местонахождение устанавливается

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей - депутату парламента Украины, члену фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, который сбежал из-под домашнего ареста, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч.6 ст.193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Ранее ГБР и Офис генерального прокурора приняли меры по международному розыску Медведчука. Его местонахождение устанавливается.

Власти Украины инкриминируют Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

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Тэги: УКРАИНА, МЕДВЕДЧУК, СУД


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