Суд в Украине разрешил арест Медведчука, его местонахождение устанавливается

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей - депутату парламента Украины, члену фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, который сбежал из-под домашнего ареста, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
"18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч.6 ст.193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта", - сказано в сообщении в Telegram-канале.
Ранее ГБР и Офис генерального прокурора приняли меры по международному розыску Медведчука. Его местонахождение устанавливается.
Власти Украины инкриминируют Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
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