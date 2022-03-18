Лукашенко заявил об отсутствии планов размещать в Беларуси ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать на территории республики ядерное оружие, не считает реальной ситуацию, при которой может появиться такая потребность.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Фрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Это выдумка Запада", - заявил глава государства.

Лукашенко не считает реальной ситуацию, при которой у него может появиться потребность разместить в Беларуси ядерное оружие.

"Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие".

27 февраля Лукашенко заявлял, что ядерное оружие будет снова размещено в Белоруссии, если Запад разместит подобное оружие вблизи границ республики.

"Вот вчера с Эмманюэлем Макроном разговаривая, он мне начал про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Я говорю: "Эмманюэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает в этом. И потом, ты откуда взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то произвести, не то разместить?", - говорил Лукашенко.

"Я же сказал, при каком условии. И ему повторяю: "Если Америка или ты, Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросите в Польшу, Литву, к нашим границам, то я не размещу здесь (у меня нет этого оружия), я обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал. Все. Вопросов нет", - подчеркнул белорусский президент.