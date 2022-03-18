Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.03.2022 20:54

Лукашенко заявил об отсутствии планов размещать в Беларуси ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать на территории республики ядерное оружие, не считает реальной ситуацию, при которой может появиться такая потребность.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS. Фрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Это выдумка Запада", - заявил глава государства.

Лукашенко не считает реальной ситуацию, при которой у него может появиться потребность разместить в Беларуси ядерное оружие.

"Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие".

27 февраля Лукашенко заявлял, что ядерное оружие будет снова размещено в Белоруссии, если Запад разместит подобное оружие вблизи границ республики.

"Вот вчера с Эмманюэлем Макроном разговаривая, он мне начал про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Я говорю: "Эмманюэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает в этом. И потом, ты откуда взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то произвести, не то разместить?", - говорил Лукашенко.

"Я же сказал, при каком условии. И ему повторяю: "Если Америка или ты, Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросите в Польшу, Литву, к нашим границам, то я не размещу здесь (у меня нет этого оружия), я обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал. Все. Вопросов нет", - подчеркнул белорусский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Лукашенко советует Зеленскому заключить с Путиным договор, а то потом придется подписывать капитуляцию Белоруссия будет в основном торговать в Россией и Китаем, доллар «никому не нужен» - Лукашенко Лукашенко прогнозирует обострение угроз военной безопасности в ближайшей перспективе Лукашенко: санкции против России и Беларуси это надолго Лукашенко считает, что российско-украинские переговорщики сделали «больше, чем было возможно» Запад втянул Украину в конфликт несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az