Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал прекратить там боевые действия, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского лидера отметили, что Макрон выразил "крайнюю обеспокоенность" ситуацией в этом городе. Он призвал РФ прекратить осаду Мариуполя, установить режим прекращения огня и предоставить жителям доступ к гуманитарной помощи.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном, продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении пресс-службы.