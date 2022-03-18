Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2022 21:27

Макрон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал прекратить там боевые действия, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского лидера отметили, что Макрон выразил "крайнюю обеспокоенность" ситуацией в этом городе. Он призвал РФ прекратить осаду Мариуполя, установить режим прекращения огня и предоставить жителям доступ к гуманитарной помощи.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном, продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


Похожие новости


Макрон не считает возможным сейчас запускать процедуры вступления Украины в ЕС Макрон поговорил с Путиным, затем - с Зеленским Макрон предрекает затяжной конфликт в Украине Макрон в ближайшие часы поговорит с Байденом и Шольцем Макрон заявил Путину о несовместимости искреннего диалога и эскалации напряженности - СМИ Макрон заявил перед переговорами с Путиным, что не верит в "спонтанные чудеса"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az