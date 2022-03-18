РФ обсудила с Казахстаном поставки нефти на казахские НПЗ, газа, освоение месторождений

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Новак, в частности, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран в рамках ЕАЭС, а также в формате Электроэнергетического совета СНГ, Евразийского экономического союза и в рамках ОПЕК+.
Также на встрече речь шла о сотрудничестве по поставкам природного газа, российской нефти на местные НПЗ, о поставках нефтепродуктов, а также совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.
Кроме того, обсуждалось развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан".
Казахстан также заинтересован в развитии кооперации стран в ТЭК, этот процесс регулярно поддерживается лидерами стран, в свою очередь подчеркнул первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр. "Уверен, что вскоре мы наполним "дорожную карту" развития наших отношений новыми проектами", - добавил он.
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