Представители России и Казахстана обсудили вопросы энергетики

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл встречу с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром. Также во встрече приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, представители Минэнерго России, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Участники встречи обсудили основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа и электроэнергетике", - говорится в сообщении.

"Новак, в частности, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран в рамках ЕАЭС, а также в формате Электроэнергетического совета СНГ, Евразийского экономического союза и в рамках ОПЕК+.", - сказано в сообщении.

"Также на встрече речь шла о сотрудничестве по поставкам природного газа, российской нефти на местные НПЗ, о поставках нефтепродуктов, а также совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское. Кроме того, обсуждалось развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", - говорится в сообщении.

Казахстан также заинтересован в развитии кооперации стран в ТЭК, этот процесс регулярно поддерживается лидерами стран, подчеркнул первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. "Уверен, что вскоре мы наполним "дорожную карту" развития наших отношений новыми проектами", - добавил он.