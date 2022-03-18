Председатель КНР заявил Байдену, что США и НАТО нужен диалог с РФ по ситуации на Украине

США и НАТО надо вести диалог с РФ в связи с ситуацией на Украине и с целью снизить беспокойство Москвы в сфере безопасности, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"США и НАТО также следует вести диалог с Россией для реагирования на суть украинского кризиса и ослабления беспокойства России и Украины в сфере безопасности", - приводятся слова Си Цзиньпина в пресс-релизе МИД КНР.

Он отметил, что всем сторонам нужно совместными усилиями поддерживать диалог Москвы и Киева с целью урегулирования ситуации.

Также в разговоре с Байденом Си Цзиньпин затронул состояние американо-китайских отношений, которые, согласно пресс-релизу, "вновь оказались в переломном моменте". Си Цзиньпин отметил, что вместо преодоления проблем, созданных в отношениях США и КНР администрацией прежнего американского президента Дональда Трампа, действия нынешней администрации США лишь привели к новым вызовам в отношениях. Си Цзиньпин при этом указал, что "США неверно воспринимают и определяют стратегические намерения Китая".

Согласно документу, в свою очередь Байден заверил Си Цзиньпина в нежелании США вести новую "холодную войну" с Китаем, менять его систему, поддерживать "независимость Тайваня" или добиваться конфликта с КНР.

"Я воспринял эти заявления очень серьезно", - цитируются в пресс-релизе слова Си Цзиньпина.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что президент США Джо Байден в разговоре с Си Цзиньпином призовет его оказать воздействие на российское руководство для решения ситуации на Украине.