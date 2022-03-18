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Дальнее зарубежье 18.03.2022 22:40

Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК "Пэтриот" после передачи Украине ее систем С-300

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot ("Пэтриот") взамен передаваемых Украине ее систем ПВО С-300, сообщило нидерландское Минобороны.

"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что системы будут развернуты. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.

В четверг министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единственную систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.

"Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы стараемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии, и должен прежде всего удовлетворять нужды словацкой обороны. На данный момент у нас в Словакии есть единственная система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы", - прокомментировал Надь слухи о том, что С-300 может быть направлена из Словакии на Украину.

Ранее Польша предлагала направить на Украину стоящие на вооружении страны истребители МиГ-29 советского производства, но также в обмен на более современные американские самолеты F-16. В Пентагоне же пришли к выводу, что передача этих самолетов Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же может привести к эскалации отношений с Россией.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПВО, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА

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