Зеленский и глава Евросовета обсудили вопросы переговоров Москвы и Киева

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем перспективы восстановления мира на Украине и движение страны к членству в ЕС.
"Продолжил переговоры с руководством ЕС", - написал Зеленский в Twitter.
Он сообщил, что обсудил с Мишелем "перспективы восстановления мира в Украине". "Отдельное внимание - нашему движению к членству в ЕС", - написал Зеленский.
В свою очередь Мишель сообщил, что в разговоре поделился с Зеленским тем, как ЕС усиливает поддержку Украины. "Обсудили конкретные элементы текущих переговоров между Украиной и Россией", - написал он в Twitter.
Кроме того, обсуждалось создание Фонда солидарности с Украиной для предоставления основных услуг и удовлетворения основных потребностей граждан.
"Фонд предоставит ликвидность для дальнейшей поддержки властей и в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий. Партнеры могли бы внести свой вклад в ФСУ через международную конференцию доноров", - написал Мишель.
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