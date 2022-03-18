Минторг США запретил обслуживание 100 самолетов, используемых РФ

Минторг США обнародовал список из 100 связанных с РФ коммерческих и частных самолетов, которым в рамках мер экспортного контроля запрещено где-либо оказывать обслуживание.
"Не позволяя как-либо обслуживать эти самолеты, например, за границей, международным рейсам из России этих самолетов надежно положен конец", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В ведомстве пояснили, что обслуживание требует особого разрешения, в противном случае нарушителями предписания грозит штрафы, тюремное заключение, потеря торговых привилегий.
В министерстве подчеркнули, что цель этих мер - в связи с событиями на Украине изолировать РФ и Белоруссию от глобальной экономики и "не позволять российскими и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно совершать поездки в нарушении" законов США.
Всего в списке - 100 самолетов: 33 относятся к авиапарку компании "Аэрофлот", 12 - AirBridgeCargo, 5 - Aviastar-TU, 23 - Azur Air, 14 - Nordwind, 12 - Utair, один самолет принадлежит предпринимателю Роману Абрамовичу.
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