Эстония намерена увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП

Эстония планирует увеличить оборонный бюджет с 2,3% до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet).

Он рассказал в пятницу Эстонскому телевидению, что в предстоящий вторник правительство примет решение об этом, "и у нас тоже будет 2,5%, как в Польше и Литве".

"И я надеюсь, что остальные партнеры примут такое же решение", - добавил Лаанет.

При этом министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Keit-Pentus-Roosimannus) сказала порталу государственного телерадиовещания: "В правительстве Эстонии в настоящее время продолжается обсуждение объема дополнительного бюджета для покрытия расходов, связанных с безопасностью, увеличением прожиточного минимума в условиях инфляции и беженцами".

"В этом году наши оборонные расходы достигли 2,3% ВВП, а оценивая теперь нынешнюю ситуацию, можно сказать, что этого, очевидно, будет недостаточно в следующие годы. По всей вероятности, оборонные расходы вырастут до 2,5% и даже больше", - отметила она.