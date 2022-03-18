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Дальнее зарубежье 18.03.2022 23:25

Эстония намерена увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП

Эстония планирует увеличить оборонный бюджет с 2,3% до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet).

Он рассказал в пятницу Эстонскому телевидению, что в предстоящий вторник правительство примет решение об этом, "и у нас тоже будет 2,5%, как в Польше и Литве".

"И я надеюсь, что остальные партнеры примут такое же решение", - добавил Лаанет.

При этом министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Keit-Pentus-Roosimannus) сказала порталу государственного телерадиовещания: "В правительстве Эстонии в настоящее время продолжается обсуждение объема дополнительного бюджета для покрытия расходов, связанных с безопасностью, увеличением прожиточного минимума в условиях инфляции и беженцами".

"В этом году наши оборонные расходы достигли 2,3% ВВП, а оценивая теперь нынешнюю ситуацию, можно сказать, что этого, очевидно, будет недостаточно в следующие годы. По всей вероятности, оборонные расходы вырастут до 2,5% и даже больше", - отметила она.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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