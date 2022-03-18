Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) "Конвасэл", следует из государственного реестра лекарственных средств.

24 января текущего года Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал заявку на регистрацию собственной рекомбинантной субъединичной вакцины против коронавируса "Конвасэл" в Минздрав РФ.

Вакцина для профилактики COVID-19 на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 "Конвасэл" разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Вакцина является препаратом нового поколения, которая нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия вакцины "Конвасэл" является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.