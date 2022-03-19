США могут рассмотреть возможность санкций против КНР в случае обострения разногласий - Белый дом

США не исключают, что могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении Китая в случае обострения разногласий между странами, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Может быть рассмотрен ряд средств воздействия, определенно, один из них - санкции", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Вашингтон ввести санкции против Пекина в случае обострения разногласий между ними, в том числе в сфере торговли.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. В ходе беседы американский президент, в частности, объяснил, какими будут последствия возможной материальной помощи Китая в отношении РФ.

"Он описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Как отмечается, особое внимание в разговоре Байден и Си Цзиньпин уделили ситуации на Украине. Лидеры США и КНР также обсудили проблему Тайваня. Американский президент вновь заявил о неизменности политики США по Тайваню, добавив, что Вашингтон "продолжает выступать против любых односторонних изменений в статус-кво".