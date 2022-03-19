Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной Франции выступят вместо национальной команды России на чемпионате мира-2022 в Финляндии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Французская команда представит группу A.
В свою очередь Австрия заменит Белоруссию в группе B.
Ранее IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований, проходящих под ее эгидой.
Чемпионат мира пройдет в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.
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