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Спорт 19.03.2022 00:47

Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной Франции выступят вместо национальной команды России на чемпионате мира-2022 в Финляндии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Французская команда представит группу A.

В свою очередь Австрия заменит Белоруссию в группе B.

Ранее IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований, проходящих под ее эгидой.

Чемпионат мира пройдет в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.

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Тэги: МИР, ХОККЕЙ, ЧМ, ЗАМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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