Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной Франции выступят вместо национальной команды России на чемпионате мира-2022 в Финляндии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF). Французская команда представит группу A. В свою очередь Австрия заменит Белоруссию в группе B. Ранее IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований, проходящих под ее эгидой. Чемпионат мира пройдет в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.

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