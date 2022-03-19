На севере Норвегии в ходе учений НАТО разбился американский военный самолет

Военный самолет США с четырьмя членами экипажа на борту в ходе учений потерпел крушение на севере Норвегии, сообщили в пятницу местные власти. Отмечается, что самолет MV-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, принимал участие в военных учениях НАТО под названием «Холодный ответ». Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося самолета. Норвежская полиция подтвердила факт обнаружения обломков, отметив, что рядом с ними «признаков жизни не наблюдалось».

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