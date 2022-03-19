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Дальнее зарубежье 19.03.2022 09:12

МИД Саудовской Аравии опроверг сообщения СМИ о визите Блинкена в ближайшее время

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опровергло сообщения СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит королевство в ближайшем будущем, сообщило в субботу саудовское государственное информационное агентство SPA.

Оно со ссылкой на чиновника МИД написало, что «Саудовская Аравия с нетерпением ждет возможности приветствовать Блинкена для укрепления продолжающихся позитивных дискуссий, хотя встреча в Эр-Рияде еще не запланирована».

Ранее портал Axios сообщил, что советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность визита главы госдепа в Саудовскую Аравию этой весной с целью наладить отношения с королевством и убедить власти увеличить объем добычи нефти.

По мнению портала, эта поездка является свидетельством «серьезности глобального энергетического кризиса».

Кроме того, отказ Вашингтона от импорта российских энергоносителей привел к резкому росту цен на топливо в США и вынуждает их искать другие источники поставок нефти.

Госдеп назвал сообщение Axios «спекуляцией».

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Тэги: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МИД, БЛИНКЕН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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