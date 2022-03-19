Представитель Украины заявил, что переговоры с РФ могут продлиться несколько недель

Советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут продлиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.
В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, «несколько недель или дольше», хотя «есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной».
Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.
«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», - сказал он.
Вместе с тем, добавил Мединский, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.
«Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», - добавил Мединский.
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