Представитель Украины заявил, что переговоры с РФ могут продлиться несколько недель

Советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут продлиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.

В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, «несколько недель или дольше», хотя «есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной».

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», - сказал он.

Вместе с тем, добавил Мединский, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

«Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», - добавил Мединский.