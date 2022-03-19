Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.03.2022 09:24

Представитель Украины заявил, что переговоры с РФ могут продлиться несколько недель

Советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечает, что переговоры между Украиной и РФ могут продлиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги в ходе переговорного процесса.

В интервью Bloomberg TV из офиса в Киеве он сказал, что переговоры с Россией могут продлиться, по крайней мере, «несколько недель или дольше», хотя «есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной».

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах.

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», - сказал он.

Вместе с тем, добавил Мединский, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

«Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», - добавил Мединский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме Путин называет главной целью военной спецоперации прекращение "геноцида населения Донбасса" Песков о том, кто подпишет российско-украинский договор: это будет зависеть от модальностей документа, который еще предстоит согласовать Представитель Украины заявил, что данные FT о проекте договора отображают лишь требования РФ ВБ оценил риски для экономики Азербайджана из-за кризиса вокруг Украины Потери для Украины из-за войны с РФ превышают $500 млрд – Шмыгаль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az