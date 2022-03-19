В Китае зафиксировали два первых случая смерти от COVID-19 с января текущего года

В прошедшую пятницу в Китае зафиксировали два случая смерти от коронавирусной инфекции, они стали первыми с января 2022 года, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в субботу.
Оба случая пришлись на северо-восточную китайскую провинцию Цзилинь, которая стала очередным очагом распространения инфекции внутри страны. Ранее два летальных исхода от связанных с COVID-19 заболеваний были зафиксированы на материковой части Китая в 2021 году и один - в январе текущего года.
В минувшую пятницу в стране было выявлено 2 тыс. 157 новых случаев заболевания коронавирусом в острой форме и 1 тыс. 714 бессимптомных (в Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно).
Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемые властями жесткие меры локдауна. В прошлый четверг на материковой части Китая были выявлены 2 тыс. 388 новых случаев COVID-19 в острой форме и 1 тыс. 226 бессимптомных.
Всего с начала пандемии в Китае выявили 128 тыс. 462 инфицированных COVID-19 и 4 тыс. 638 случаев смерти от связанных с коронавирусом заболеваний.
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