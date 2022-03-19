Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 00:42 по времени Восточного побережья США (08:42 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже 42-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 3-й в марте.

Интернет-спутники Starlink весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая уже насчитывает более 2,2 тыс. космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через час после запуска 53 спутника отделятся от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в 12-й раз, примерно через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 650 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.