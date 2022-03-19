Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.03.2022 10:00

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу с 53 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 00:42 по времени Восточного побережья США (08:42 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Вертикальная посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 650 км от космодрома, была осуществлена через 8,5 минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже 12-й раз.

Это был уже 42-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 3-й в марте. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более 2,2 тыс. космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РАКЕТА, СТУПЕНЬ, ПОСАДКА


Похожие новости


Госдеп США осудил очередной ракетный пуск Северной Кореи, призвав к диалогу Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон Приближающийся к Земле "астероид" является ракетой из прошлого века - NASA Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников NASA завершает установку двигателей на сверхтяжелой ракете для полетов на Луну Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az