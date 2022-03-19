Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в субботу с 53 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 00:42 по времени Восточного побережья США (08:42 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Вертикальная посадка первой ступени на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 650 км от космодрома, была осуществлена через 8,5 минут после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже 12-й раз.

Это был уже 42-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 3-й в марте. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более 2,2 тыс. космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.