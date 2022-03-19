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Здравоохранение 19.03.2022 10:15

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 468 млн 147 тыс. 268, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 70 тыс. 885 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 717 тыс. 247 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 970 тыс. 806.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 млн 6 тыс. 80, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 тыс. 352.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 584 тыс. 800 человек, из них скончались 657 тыс. 98.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 млн 143 тыс. 852 инфицированных и 141 тыс. 869 умерших.

В Великобритании заболели 20 млн 243 тыс. 940 человек, скончались 164 тыс. 99.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 781,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 983 человека, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 53, Франции - 2 тыс. 150, Великобритании - 2 тыс. 387.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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