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Дальнее зарубежье 19.03.2022 10:30

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Вывод 53 спутников Starlink подтвержден», - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 00:42 по времени Восточного побережья США (08:42 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Это был уже 42-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 3-й в марте. Предыдущие партии спутников Starlink в текущем месяце были запущены 3 и 9 марта.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из более 2,2 тыс. действующих космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через час после запуска 53 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 320 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

При этом многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 12-й раз, через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 630 км от космодрома во Флориде.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Тэги: США, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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