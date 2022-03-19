Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме

Загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу держится на максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Как свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 19 марта составляет 106,6 млн куб. м, заявка на 18 марта была 106,5 млн куб. м.

Газопровод «Ямал-Европа», который транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию, со вторника перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки газа из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на наступившей неделе опять снижается. Если с 7 по 13 марта вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то за три дня текущей недели он составляет в среднем 15%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Прогноз погоды на следующую неделю обещает спокойную маловетреную погоду.