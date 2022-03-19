Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме

Загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу держится на максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
Как свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 19 марта составляет 106,6 млн куб. м, заявка на 18 марта была 106,5 млн куб. м.
Газопровод «Ямал-Европа», который транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию, со вторника перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки газа из Германии в Польшу, то есть изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников на наступившей неделе опять снижается. Если с 7 по 13 марта вклад ветрогенерации в энергетический баланс Европы составил в среднем 17%, то за три дня текущей недели он составляет в среднем 15%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Прогноз погоды на следующую неделю обещает спокойную маловетреную погоду.
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Азербайджан успешно реализует план "большого возвращения" в Карабах - Алиев
Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Лукашенко: Путин как никогда в форме
Рогозин сообщил о планах США отключить Россию от GPS
Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию: иметь ядерное оружие - Лукашенко
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров