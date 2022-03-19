Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада

Азербайджанский лоукостер Buta Airways в субботу утром сообщил о задержке авиарейса Баку - Стамбул из-за сильного снегопада в аэропорту турецкого мегаполиса.
«Вылет рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен) задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения», - говорится в сообщении авиакомпании в фейсбуке.
Там отметили, что в стамбульском аэропорту наблюдается сильный снегопад.
В Buta Airways добавили, что «все пассажиры задержанного рейса обеспечиваются всем необходимым согласно правилам авиакомпании».
Р.Керимов
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