Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада

Азербайджанский лоукостер Buta Airways в субботу утром сообщил о задержке авиарейса Баку - Стамбул из-за сильного снегопада в аэропорту турецкого мегаполиса. «Вылет рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен) задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения», - говорится в сообщении авиакомпании в фейсбуке. Там отметили, что в стамбульском аэропорту наблюдается сильный снегопад. В Buta Airways добавили, что «все пассажиры задержанного рейса обеспечиваются всем необходимым согласно правилам авиакомпании». Р.Керимов

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