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Социум 19.03.2022 10:44

Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада

Азербайджанский лоукостер Buta Airways в субботу утром сообщил о задержке авиарейса Баку - Стамбул из-за сильного снегопада в аэропорту турецкого мегаполиса.

«Вылет рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку - Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен) задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения», - говорится в сообщении авиакомпании в фейсбуке.

Там отметили, что в стамбульском аэропорту наблюдается сильный снегопад.

В Buta Airways добавили, что «все пассажиры задержанного рейса обеспечиваются всем необходимым согласно правилам авиакомпании».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, НЕПОГОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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