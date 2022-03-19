Halliburton объявила о прекращении деятельности в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. объявила о немедленном прекращении деятельности в России, сообщается на сайте компании.
«Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что не имеет совместных предприятий на территории РФ. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.
«Мы глубоко опечалены войной на Украине. У нас есть сотрудники как на Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций», - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера (Jeff Miller).
Halliburton - вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли. За время своей деятельности в России компания сотрудничала со всеми основными недропользователями - «Газпромом», «Газпром нефтью», «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом» и другими.
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