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Дальнее зарубежье 19.03.2022 11:15

Halliburton объявила о прекращении деятельности в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. объявила о немедленном прекращении деятельности в России, сообщается на сайте компании.

«Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что не имеет совместных предприятий на территории РФ. Поставки запчастей и продуктов в Россию были остановлены Halliburton несколько недель назад.

«Мы глубоко опечалены войной на Украине. У нас есть сотрудники как на Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций», - приводятся в сообщении слова президента и CEO Halliburton Джеффа Миллера (Jeff Miller).

Halliburton - вторая по величине нефтесервисная компания в мире и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли. За время своей деятельности в России компания сотрудничала со всеми основными недропользователями - «Газпромом», «Газпром нефтью», «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом» и другими.

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Тэги: РОССИЯ, HALLIBURTON, НЕФТЕСЕРВИС, УХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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