Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи

Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гуманитарной помощи, сообщили в субботу в исполнительной власти столицы Азербайджана.
«В ответ на обращение посольства Украины в Азербайджане с целью оказания помощи людям, пострадавшим в результате военных действий, жителям города-побратима Киева была отправлена состоящая из продуктов питания и других предметов первой необходимости гуманитарная помощь общим весом более 30 тонн, собранная исполнительной властью Баку и столичных районов, а также жителями города», - приводят сообщение столичной исполнительной власти азербайджанские СМИ.
Ранее Азербайджан отправил для жителей Украины две партии гуманитарного груза, выделив на эти цели сумму до 12 млн евро. 27 февраля вылетел самолет с лекарственными препаратами и медицинским оборудованием на сумму 6 млн евро. Об отправке второй партии гуманитарного груза общим весом 380 тонн на сумму более 5,5 млн евро сообщалось 12 марта. В гуманитарную помощь вошли лекарственные средства и медицинские принадлежности, а также продукты питания.
Р.Керимов
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