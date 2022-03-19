В России за сутки COVID-19 заболели более 32 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 тыс. 958 случаев, что почти на 1,5 тыс. меньше, чем днём ранее, госпитализированы за сутки 4 тыс. 564 человека, от COVID-19 скончались 495 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
«По состоянию на 19 марта в РФ выявлено 32 958 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 564 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,2%», - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 24 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 58 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 495 человек, накануне сообщалось о 524 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 34 тыс. 442 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 484. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 17 дней подряд.
«Выздоровели за сутки 95 558 человек, или на 9% меньше по сравнению с 18 марта», - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 551 тыс. 657 случаев коронавирусной инфекции, 364 тыс. 58 умерших и 16 млн 135 тыс. 267 выписанных.
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Азербайджан успешно реализует план "большого возвращения" в Карабах - Алиев
Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров