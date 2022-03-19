В России за сутки COVID-19 заболели более 32 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 тыс. 958 случаев, что почти на 1,5 тыс. меньше, чем днём ранее, госпитализированы за сутки 4 тыс. 564 человека, от COVID-19 скончались 495 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

«По состоянию на 19 марта в РФ выявлено 32 958 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 564 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,2%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 24 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 58 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 495 человек, накануне сообщалось о 524 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 34 тыс. 442 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 484. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 17 дней подряд.

«Выздоровели за сутки 95 558 человек, или на 9% меньше по сравнению с 18 марта», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 551 тыс. 657 случаев коронавирусной инфекции, 364 тыс. 58 умерших и 16 млн 135 тыс. 267 выписанных.