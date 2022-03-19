В Туркменистане прошла церемония инаугурация новоизбранного президента

В столице Туркменистана во Дворце Рухыет (Духовность) в субботу состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента республики Сердара Бердымухамедова, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
По данным Центризбиркома республики, бывший вице-премьер и сын теперь уже экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар набрал 72,97% голосов на досрочных выборах президента страны, проведенных 12 марта. В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления ЦИК от 14 марта 2022 года он был признан избранным президентом.
Гурбангулы Бердымухамедов, занимавщий должность президента последние 15 лет, 11 февраля заявил о намерении уступить пост новому руководителю. При этом он решил оставить за собой должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.
За пост главы государства боролись 9 кандидатов, зарегистрированных ЦИК. Сердар Бердымухамедов был выдвинут от Демократической партии Туркменистана. Для него это первые президентские выборы.
В ходе голосования на выборах Сердар Бердымухамедов в интервью журналистам заявил, что продолжит нейтральную внешнюю политику, если его изберут на пост главы государства Туркменистана.
Президент Туркменистана избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.
Президент Азербайджана поздравил тунисского коллегу с Днем независимости
Азербайджан успешно реализует план "большого возвращения" в Карабах - Алиев
Баку и Берлин обсудили расширение сотрудничества в области энергетики
Определен уставной фонд Центра коммерциализации и трансфера технологий
Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году
Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме
Из Баку в Киев отправлено более 30 тонн гумпомощи
Рейс из Баку в Стамбул задержали из-за сильного снегопада
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 468,1 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров