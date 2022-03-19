В Туркменистане прошла церемония инаугурация новоизбранного президента

В столице Туркменистана во Дворце Рухыет (Духовность) в субботу состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента республики Сердара Бердымухамедова, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

По данным Центризбиркома республики, бывший вице-премьер и сын теперь уже экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар набрал 72,97% голосов на досрочных выборах президента страны, проведенных 12 марта. В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления ЦИК от 14 марта 2022 года он был признан избранным президентом.

Гурбангулы Бердымухамедов, занимавщий должность президента последние 15 лет, 11 февраля заявил о намерении уступить пост новому руководителю. При этом он решил оставить за собой должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.

За пост главы государства боролись 9 кандидатов, зарегистрированных ЦИК. Сердар Бердымухамедов был выдвинут от Демократической партии Туркменистана. Для него это первые президентские выборы.

В ходе голосования на выборах Сердар Бердымухамедов в интервью журналистам заявил, что продолжит нейтральную внешнюю политику, если его изберут на пост главы государства Туркменистана.

Президент Туркменистана избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.