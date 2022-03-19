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СНГ 19.03.2022 13:04

Механизм для перехода на расчеты в национальных валютах СНГ готов - вице-премьер Беларуси

В странах Содружества независимых государств готов механизм для перехода на расчеты в национальных валютах и ухода от зависимости в торговле от доллара и евро, заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

«Механизм такой создан, он был в достаточно неактивном, невостребованном состоянии. Теперь руководитель банка (Межгосударственного банка СНГ - ИФ) доложил: все готовности есть, компетенции обеспечены. Сейчас только задача стран СНГ и бизнеса - активнее задействовать возможности межгосбанка для осуществления взаиморасчетов в национальных валютах», - сообщил вице-премьер по итогам состоявшегося в Москве заседания Экономического совета СНГ. Его цитирует госагентство БелТА.

Петришенко уточнил, что «каждая страна будет решать, с какой национальной валютой ей взаимодействовать с учетом уровня существующего между государствами товарооборота».

«Для нас эта тема актуальна, поскольку по прошлому году товарооборот Беларуси в рамках Содружества увеличился на 37%. А доля стран СНГ в торговле составляет более 60%. Мы вместе с Россией будем активно задействовать возможности Межгосбанка СНГ для осуществления расчетов», - подчеркнул он.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, СНГ, НАЦВАЛЮТЫ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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