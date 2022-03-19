Механизм для перехода на расчеты в национальных валютах СНГ готов - вице-премьер Беларуси

В странах Содружества независимых государств готов механизм для перехода на расчеты в национальных валютах и ухода от зависимости в торговле от доллара и евро, заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
«Механизм такой создан, он был в достаточно неактивном, невостребованном состоянии. Теперь руководитель банка (Межгосударственного банка СНГ - ИФ) доложил: все готовности есть, компетенции обеспечены. Сейчас только задача стран СНГ и бизнеса - активнее задействовать возможности межгосбанка для осуществления взаиморасчетов в национальных валютах», - сообщил вице-премьер по итогам состоявшегося в Москве заседания Экономического совета СНГ. Его цитирует госагентство БелТА.
Петришенко уточнил, что «каждая страна будет решать, с какой национальной валютой ей взаимодействовать с учетом уровня существующего между государствами товарооборота».
«Для нас эта тема актуальна, поскольку по прошлому году товарооборот Беларуси в рамках Содружества увеличился на 37%. А доля стран СНГ в торговле составляет более 60%. Мы вместе с Россией будем активно задействовать возможности Межгосбанка СНГ для осуществления расчетов», - подчеркнул он.
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