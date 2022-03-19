Польша заявила о рекордном с начала года числе нелегалов, пытавшихся проникнуть в страну из Беларуси

Польская пограничная стража заявила о рекордном с начала года числе нелегалов, пытавшихся проникнуть в страну с территории Беларуси.
«18 марта на территорию Польши пыталось нелегально проникнуть из Беларуси 86 иностранцев - это наибольшее число с начала этого года», - говорится в сообщении.
Сообщается, что при этих попытках были задержаны граждане Ирака, Йемена, Нигерии и Сирии.
Ранее Польша констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов.
В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года число таких попыток превысило 1,5 тыс.
Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.
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