Минтранс оценил расходы иностранных авиакомпаний из-за облета РФ

Минтранс Hоссии оценил дополнительные расходы иностранных авиакомпаний, которые на фоне взаимных ограничений вынуждены облетать воздушное пространство РФ.
«В результате вынужденной ответной меры, введенной в отношении зарубежных перевозчиков, доставляются неудобства прежде всего гражданам этих стран. К примеру, дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по транссибирскому маршруту - кратчайшему воздушному пути между Европой и Юго-Восточной Азией - составляет 9 тыс. 500 км, а с использованием альтернативного маршрута - 11 тыс. 200 км. Таким образом, альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов - почти на 2 часа», - говорится в сообщении Минтранса.
Это влечет за собой рост себестоимости перевозки, прежде всего за счет увеличения количества используемого топлива, отметили в ведомстве.
«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», - заявили в Минтрансе.
После начала военной операции РФ в Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Росавиация ввела зеркальные ограничения для перевозчиков этих государств: речь идет как о рейсах в/из России, так и транзитных полетах через воздушное пространство страны.
Так называемые транссибирские маршруты над Россией иностранные перевозчики традиционно использовали для сокращения продолжительности и себестоимости рейсов между Европой и Азией. За это РФ с 1970-х годов взимает с них роялти, большую часть которых получал «Аэрофлот» (по некоторым оценкам - по несколько сот миллионов долларов в год). Часть суммы доставалась Росавиации на поддержку летных училищ.
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