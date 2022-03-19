Беларусь как союзник поддержит Россию в любой ситуации - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что никогда не поддерживал никаких военных действий, однако его страна при любых обстоятельствах останется союзником РФ.
«Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки. Война неприемлема», - сказал Лукашенко журналисту Шигенори Канехира. Телеверсия интервью была обнародована в субботу на YouTube-канале телеканала АТН.
Вместе с тем он подчеркнул, что позиция по поддержке России остается неизменной. «То, что касается наших отношений и поддержки России, в любой ситуации, - мы союзники, у нас договоры заключены соответствующие. Самые тесные у нас отношения именно в военно-политической сфере», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что «если Россию и поддерживает кто-то, то только Беларусь». «Все остальные или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины», - считает белорусский президент.
«Поэтому не надо переживать по поводу того, что мы с россиянами оказались волею судеб в одной лодке. И мы никогда не простим предательства по отношению к русскому человеку», - подчеркнул он.
Лукашенко заявил, что у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины.
«Как только будет парафирован договор, над которым сейчас идет работа, возможно прекращение огня... Но я убежден, что Россия не пойдет на прекращение операции или на приостановку, пока не будет парафирован договор. Россия исходит и из недалекого прошлого. В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели и чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины», - сказал он.
«Плюс Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции, и она их добьется», - заявил Лукашенко, выразив убежденность, что Россия в этом конфликте не проиграет.
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