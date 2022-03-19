Украина не должна быть плацдармом для нападения на Россию: иметь ядерное оружие - Лукашенко

Украина должна стать такой как Беларусь, не претендовать на размещение ядерного оружия и не являться угрозой для безопасности России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, прежде всего. Она не должна иметь ядерного оружия, не должна угрожать России», - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, опубликованному в субботу телеканалом «Беларусь-1».
По его словам, Украина также не должна запрещать людям, которые там живут, разговаривать на любом языке. «Там немало русских. Если они хотят разговаривать на русском языке - пожалуйста, пусть разговаривают», - подчеркнул Лукашенко.
«Никто не должен ущемлять кого-то, и ни в коем случае не должен расцветать там нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века. Что тут плохого? Это естественно. Но это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина - подпишет акт о капитуляции», - продолжил Лукашенко.
«Сейчас, возможно, единственный момент, который не повторится, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Если момент будет утрачен, он скорее всего больше не вернется. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное, мы сохраним тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», - сказал президент Беларуси.
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