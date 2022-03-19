Рогозин сообщил о планах США отключить Россию от GPS

США рассматриваются вопрос об отключении России в рамках санкций от спутниковой системы навигации GPS, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос», - сказал Рогозин журналистам в Самаре в субботу.

Рогозин сказал, что у России есть своя спутниковая система навигации - «ГЛОНАСС».

«Второй вопрос к вам - стоит ли по этому поводу напрягаться», - сказал Рогозин о возможности отключения России от GPS.

«Отвечаю - не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть «ГЛОНАСС». Отключив GPS, «ГЛОНАСС» будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому всё хорошо», - сказал глава «Роскосмоса».